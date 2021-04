“Temos nomes para dispensar e contratar", afirma diretor do América Superintendente de futebol Gilberto de Nadai preferiu não revelar quem são os jogadores porque o clube ainda disputa o Estadual.

Após uma reunião com dirigentes do América e o técnico Guilherme Macuglia, o superintendente de futebol do clube, Gilberto de Nadai, disse que uma lista com nomes de jogadores a serem contratados foi iniciada. “Vamos priorizar o lado pessoal do atleta”, declarou. “Muitas vezes, o jogador é um excelente profissional dentro de campo, mas fora dele deixa a desejar”, completou.



Nadai afirmou que a idéia do clube é ter um plantel com 30 jogadores “incluindo as contratações que serão feitas”. Atualmente, o América tem 37 atletas em seu elenco e a lista de dispensas deve ser elaborada nos próximos dias. “Já temos nomes para dispensar e para contratar, mas preferimos não falar porque a equipe está na disputa do Estadual e só queremos anunciar jogadores quando estiverem fechados”, explicou.



O superintendente do América comentou que a idéia é realizar uma preparação, principalmente física, forte com os jogadores do clube. “Grandes mudanças serão necessárias”, revelou. Gilberto de Nadai também disse que a intenção é realizar uma pré-temporada antes de começar a disputa da série B.