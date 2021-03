Desconto no IPI para carros novos será prorrogado por mais três meses

A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros novos será prorrogada . O desconto será prorrogado por mais três meses, a partir da próxima quarta-feira (01). A redução foi avaliada como um sucesso para a retomada do comércio de veículos novos, que tinha sido atingido pela crise internacional.



De janeiro deste ano até 25 de março, com a redução do IPI, foram vendidos 606 mil carros. Quase 3% mais do que no mesmo período do ano passado. Com a prorrogação, os descontos no imposto vão valer até o final do mês de junho.