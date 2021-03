Heriberto terá Rogerinho e Juninho para jogo contra o ASSU Os jogadores foram regularizados, tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo da CBF e podem jogar.

Dando continuidade ao bom momento que vive no Estadual, o ABC entra em campo neste sábado, diante do ASSU, às 20h30, no estádio Frasqueirão, com a possibilidade de contar com mais dois importantes reforços. Juninho, zagueiro, e Rogerinho, ala, podem sim entrar em campo.



Heriberto da Cunha ganha mais duas opções para a sequência da disputa do Campeonato Estadual. E justamente hoje, sexta-feira (27), se encerra o prazo de inscrições. A inscrição dos jogadores foi confirmada pelo Departamento de Futebol do ABC.



Os jogadores, que se apresentaram à comissão técnica ABCdista na tarde desta quinta-feira (26), quando iniciaram os treinamentos com o restante do grupo, tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e a consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sobre possíveis penalidades pendentes, nada acusou.



O ABC entra em campo contra o ASSU em busca de uma “vitória dupla”, e o que seria isso? Simples de explicar. O Camaleão do Vale foi o campeão do primeiro turno, vem de uma vitória diante do América, queiram ou não, de volta à briga pelo turno, e caso ganhe esse segundo turno, evidente, anula a decisão do campeonato pleiteada pelo ABC e outros participantes.