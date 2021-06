Campeonato Carioca: Botafogo goleia Vasco no Maracanã O time da estrela solitária agora aguarda o vencedor do Fla-Flu.

Deu Botafogo de goleada no clássico contra o Vasco - 4 a zero em pleno Maracanã, em jogo válido pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Maicossuel (2), Gabriel e Thiaguinho. Antes previsto para o domingo (12), o jogo teve a data permutada com a do clássico Fla-Flu - e acabou antecipado para hoje, apesar da contrariedade do Botafogo, que queria manter a partida na data original.



Com este resultado, o Botafogo se tornou um dos finalistas da Taça Rio, e agora aguarda o vencedor do Fla-Flu - com a permutação de datas, o clássico entre Flamengo e Fluminense, que seria neste sábado, passou para o domingo (12).