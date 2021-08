Emparn prevê chuva nas próximas 24 horas

Fotos: Fred Carvalho

“É possível que durante a tarde ocorra uma melhora, mas voltará a chover à noite e na madrugada”, explicou Ueliton Pinheiro, meteorologista da Emparn (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte).As chuvas serão mais intensas na faixa litorânea.A ocorrência de chuvas nessa época do ano no Nordeste brasileiro se deve à Zona de Convergência Intertropical, que estava no Norte e migrou para a região.Até o momento, a Emparn ainda não sabe informar quanto choveu nas últimas 24h.A temperatura deve ficar entre 25 ºC e 29.8 ºC em Natal.