Geraldo pede filiação de Rogério e diz que Luiz Almir permanecerá no PSDB

Vlademir Alexandre Geraldo Melo: "Gostamos tanto de Luiz que não queremos que ele saia do PSDB".

Em entrevista ao Jornal do Dia, da TV Ponta Negra, desta terça-feira (28), Geraldo Melo pôde responder aos apelos do deputado Luiz Almir para que fosse concedida a justa causa e, assim, pudesse deixar o partido sem que perdesse o mandato na Assembleia. Entretanto, os argumentos apresentados pelo parlamentar não convenceram Geraldo.Segundo Luiz Almir, o PSDB é um partido “muito chique”, e que o deixa de escanteio, mesmo sendo o único deputado da legenda. Além disso o deputado-seresteiro também argumentou que não é convidado às reuniões do partido e que não é ouvido. De acordo com Geraldo Melo, o parlamentar está mentindo.O ex-senador afirma que o PSDB tem reuniões semanais, às quartas-feiras, e Luiz Almir que nunca quis participar. “Ele sabe das reuniões. Não vai porque não gosta de reunião. Quando ele era presidente municipal do PSDB não promoveu uma única reunião. No encontro com o presidente nacional do partido ele foi convidado e não foi porque disse que tinha um churrasco. Eu não poderia adiar a visita do presidente por causa de um churrasco do deputado”, explicou Geraldo Melo.Ainda sobre Luiz Almir, Geraldo Melo disse que a discussão sobre a insatisfação do deputado dentro do PSDB não deveria ser tratada através da imprensa e que ele não poderia decidir sobre a saída de Luiz Almir do PSDB sem a perda do mandato.“Eu não sou dono do PSDB. Há o entendimento de que se deve cumprir o que é determinado pela Justiça Eleitoral, que diz que os mandatos são dos partidos. Por exemplo, Rogério Marinho pôde sair do PSB, mas o deputado Betinho não conseguiu sair do DEM. A Justiça não deixou. Gostamos tanto de Luiz que queremos que ele continue conosco no PSDB”, disse Geraldo Melo.Sobre a presidência do partido, Geraldo reafirmou que não pode ser reconduzido ao comando da legenda e que convidou o ex-deputado Antônio Câmara para disputar a presidência, já que ele “é um construtor de consensos”. No entanto, após a negativa de Câmara, não vê com maus olhos a possibilidade de que Rogério Marinho presida a legenda.“Ele sabe que será bem-vindo, mas só falta a filiação. Não acredito que ele tenha colocado como condição para ingressar no partido a presidência, que é algo muito pequeno e seria até deselegante”, disse Geraldo, definindo que uma disputa por presidência do PSDB seria algo “muito pequeno” para ele e para o próprio Rogério Marinho.