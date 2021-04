Italiano sofre atentado na BR 101

Fred Carvalho Italiano dirigia um Gol de placas MXW-0920/Tibau do Sul

De acordo com informações da delegacia de plantão da zona Sul, ele dirigia um Gol de placas MXW-0920/Tibau do Sul quando, ao passar pela BR, foi abordado por dois homens em uma moto. A dupla atirou diversas vezes e nove desses tiros atingiram o italiano.Após o atentado, os bandidos fugiram. Marco de Gregorio foi levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho ainda com vida. Nesse momento ele passa por cirurgias. A polícia ainda não sabe da motivação do crime. Os autores do atentado continuam foragidos.