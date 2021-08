Ben-Hur afirma que o ABC não pode deixar escapar a chance de ganhar o turno Expeiente, o capitão acredita que bons resultados no Estadual ajudarão no desempenho da equipe no restante da temporada.

O zagueiro e capitão Ben-Hur, um dos poucos jogadores do atual elenco alvinegro que estava presente na conquista dos dois últimos títulos estaduais do Mais Querido, no bicampeonato 2007-2008, falou da importância da partida deste domingo contra o Potyguar, e deixou claro que o grupo não pode desperdiçar esta oportunidade.



O jogador sabe da importância de lutar pela conquista do título, para que possa dar continuidade de bons resultados no restante da temporada.



A decisão do segundo turno do Campeonato Estadual, envolvendo ABC e Potyguar de Currais Novos, será realizada neste domingo (19), às 16h30, no estádio Frasqueirão. O Mais Querido, que chegou a final após garantir a primeira colocação na fase classificatória, posição que deu a vantagem de decidir o título em casa, ainda terá o direito de jogar pelo empate para ser campeão.



“Não foi fácil chegar até aqui. Não fizemos um bom primeiro turno, sabemos disso, mas conversamos e melhoramos muito no segundo. Fomos crescendo na competição e conseguimos chegar à decisão. Além disso, conquistamos a vantagem de decidir em casa, com a nossa torcida, e jogando pelo empate. Não podemos desperdiçar esta oportunidade”, ressaltou o zagueiro.

Hamilton

O atacante Hamilton, destaque da equipe do Santa Cruz no Campeonato Estadual, se apresentou ao ABC na manhã desta sexta-feira (17), e no turno da tarde, acompanhado de dirigentes do clube do Trairí, acertou os últimos detalhes da negociação. O atacante foi uma indicação do próprio treinador Heriberto da Cunha.



O jogador chega ao Mais Querido por empréstimo até o final da temporada, através de uma parceria com o Santa Cruz, clube com quem tem contrato até 2012.



Hamilton foi apresentado à comissão técnica do Alvinegro no treinamento realizado no estádio Frasqueirão, e de imediato, iniciou os treinos com parte do elenco ABCdista. O atacante participou de um trabalho de finalização, seguido de um bitoque em campo reduzido.



O atleta falou da ansiedade em atuar no ABC. “Fiquei feliz com o interesse do clube. Consegui fazer um bom campeonato pelo Santa Cruz e espero repetir o mesmo desempenho aqui, com a camisa do ABC. Terei a oportunidade de jogar um Campeonato Brasileiro e vou trabalhar forte para conquistar o meu espaço e poder ajudar o clube e dar alegrias a torcida”, disse ao site oficial.



O atacante não pode jogar a decisão do próximo domingo (19), contra o Potyguar de Currais Novos, mas será mais um na torcida. “Gostaria muito de jogar, só que não posso. Mas, estarei nas arquibancadas torcendo pelos meus companheiros”, afirmou.





O jogador já está regularizado. Ele teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no final da tarde, e com isso, está à disposição do treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, já para o confronto da Copa do Brasil, contra o Atlético/PR.





Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:

Hamilton de Lima Nunes – Hamilton

Posição: Atacante

Nascimento: 10/09/1987 (21 anos)

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

Clubes: Vila Nova/MG (2005-2008) e Santa Cruz/RN (2008-2009).