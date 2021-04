Polícia acredita que 200 casas sirvam para esconder drogas na Vila

Reprodução Douglas Victor dos Santos, foi preso através de mandado expedido pela 9ª vara Criminal de Natal.

O chefe do Departamento de Narcóticos (Denarc), delegado Odilon Teodósio dos Santos, disse que as pessoas presas nesta quarta eram responsáveis pelo tráfico de crack, maconha e cocaína no bairro.“Eles compram drogas foram do Estado e trazem para revender na Vila. Nos 23 dias de investigação flagramos que esse tráfico é ininterrupto. Alguns deles traficam pela manhã, à tarde e à noite”, falou Odilon.O delegado disse que a operação foi planejada até mesmo devido ao “apelo popular”. “Fora as várias denúncias que chegam formalmente, só eu recebi mais de 40 denúncias no meu e-mail particular dando conta de pontos onde há comercialização de drogas na Vila de Ponta Negra, as chamadas bocas de fumo”, falou.

Na operação, foram presos: Douglas Victor dos Santos, José Garcia de Lima, Jefferson Félix de Lima e o italiano Claudio Lunghi. Douglas foi o único preso através de mandado expedido pela 9ª vara Criminal de Natal. Os demais foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico ou porte ilegal de arma de fogo.Segundo Odilon Teodósio, esses presos distribuem a droga que têm em vários pontos para evitar acumular uma grande quantidade de entorpecentes em um único local. “Nisso, cerca de 200 residências são usadas para esconder drogas e muitas vezes nem mesmo os donos delas sabem disso”.Ao todo foram apreendidos maconha, crack, R$ 3.504, um revólver calibre 38, aparelhos de telefone celular, uma balança de precisão, uma pistola para dar choques elétricos, facas e uma agenda com os nomes de várias pessoas que a polícia acredita serem consumidores de droga.O pessoal do Denarc vai continuar investigando a atuação das pessoas presas na operação Vila em Paz. “Muito provavelmente iremos aumentar essa investigar para chegar a outros traficantes e para descobrir quem vendia essa droga toda a esses criminosos”, concluiu.