Enildo diz que PMDB continua como aliado na CMN

Vlademir Alexandre Enildo: "Penso até em votar com Garibaldi para o Senado".

Durante as duas últimas sessões ordinárias da CMN, Luís Carlos e Enildo trocaram farpas devido ao trâmite de três matérias do Executivo em regime de urgência. Com os ânimos exaltados, Enildo, ainda na quarta-feira (25), disse que a postura do peemedebista estava sendo de oposição e, por isso, ele deveria deixar a bancada. O pedido foi atendido por Luís Carlos.O vereador Hermano Morais, líder do PMDB na Câmara, afirmou que a atitude de Enildo foi infeliz e cobrou respeito por parte do parlamentar ao partido, que, segundo ele, vem colaborando com a administração da prefeita. O líder, por sua vez, minimiza o fato e não estende o problema a uma questão partidária.“O vereador Luís Carlos vem tendo uma postura de oposição, e oposição ferrenha. Se ele quer adotar essa postura, que saia da bancada de uma vez. Eu falei sobre isso com a prefeita. Mas o problema não é partidário, e sim pessoal, específico com o vereador Luís Carlos. Nada contra o PMDB, porque eu até considero votar em Garibaldi para o Senado em 2010”, disse Enildo Alves.Para discutir sobre essa baixa na bancada de situação e sobre a postura que deve sert adotada com os aliados no Legislativo, Enildo Alves terá uma reunião com a prefeita Micarla de Sousa assim que ela retornar da viagem ao exterior. “Vamos rediscutir a bancada. Ver quem está e quem não está de fato nela”, explicou o vereador.