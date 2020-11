Secretariado de Wilma não deve mudar por enquanto

Vlademir Alexandre Reforma do secretariado ainda não está entre as "prioridades" da governadora, segundo Claudio Porpino.

“O último encontro que a governadora teve com o deputado federal foi apenas administrativo. Ele reuniu os prefeitos peemedebistas para que apresentassem as necessidades dos municípios, principalmente neste período de crise, onde enfrentamos corte de verbas, foi apenas isso. Desconheço qualquer discussão em torno da participação do PMDB no Governo ou mudança na equipe, pelo menos, por enquanto”, ressaltou.Diferente da capital potiguar, onde os vereadores solicitam com urgência a participação do PMDB na administração de Natal, logo após anunciado apoio a bancada governista na Câmara Municipal de Natal, pelos parlamentares Hermano Morais e Luis Carlos, parece que no Governo, a situação é diferente, e os acordos estão sendo mais “discretos”.Claudio Porpino afirmou ainda que está sendo organizada uma agenda administrativa para que os prefeitos possam ser recebidos pela Governadora. “Ela já deu inicio a este encontro com os gestores municipais. Mas não é necessário intervenção política. Todos os prefeitos serão recebidos. A ordem será de acordo com as solicitações e urgências das cidades. É uma obrigação da Chefe do Executivo e ela já está cumprindo”, informou o secretário estadual de articulação com os municípios.O deputado estadual Robinson Faria (PMN) no final do mês de janeiro também reuniu alguns prefeitos do Agreste e Vale do Açu para uma audiência com a governadora. Em fevereiro foi a vez do deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB) solicitar encontro com a Chefe maior e reunir os 30 prefeitos peemedebistas para apresentarem suas proposições.