Sesap: programação comemora o Dia Mundial da Saúde O público presente poderá participar de atividades esportivas como caminhada. Também serão distribuídos brindes entre os presentes.

No próximo sábado (4), a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), irá comemorar o Dia Mundial da Saúde. Com o tema "Promova sua Saúde. Dê uma chance à Paz", serão desenvolvidas atividades esportivas e de lazer no Parque das Dunas a partir das 7h30, incentivando a população para os cuidados com a saúde e melhoria da qualidade de vida.



A programação, desenvolvida através da Coordenadoria de Promoção à Saúde e da Subcoordenadoria de Informação, Educação e Comunicação (Siec), terá início com a distribuição de 300 camisetas e bonés para o público, seguida de caminhada pelo parque.



Em seguida, o público fará exercícios de ioga e tai-chi-chuan, e, logo após, haverá um café da manhã. Para encerrar, o grupo de teatro da Caern e o coral do Walfredo Gurgel se apresentarão.



Dia Mundial da Saúde



O foco da ação está voltado para a política estadual de Promoção da Saúde, que se baseia em quatro eixos: Alimentação Saudável, Atividade Física, Redução do Tabagismo e do Alcoolismo, além de Prevenção da Violência com Cultura de Paz.



Na ocasião, o Núcleo de Vigilância e Prevenção de Acidentes e Violência da Sesap distribuirá panfletos educativos sobre como enfrentar o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.



De acordo com Fernanda Karla, subcoordenadora da Siec, "este ano estamos enfocando também o enfrentamento à violência infanto-juvenil, que é comemorado nacionalmente dia 18 de maio".