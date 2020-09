Governadora homenageia mulheres e anuncia expansão do Pró-Mulher

Fotos: Demis Roussos

A solenidade, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), contou com a participação da prefeita de Natal, Micarla de Sousa, das deputadas federais Fátima Bezerra e Sandra Rosado, das deputadas estaduais Márcia Maia e Larissa Rosado, da coordenadora estadual de Políticas para Mulheres, Amélia Freire e do vice-governador, Iberê Ferreira.Durante o evento, que homenageou 27 prefeitas de municípios do Rio Grande do Norte e mulheres que prestaram relevantes serviços ao Estado, a governadora anunciou a expansão do Programa Pró-Mulher, implantado em julho de 2008 na Central do Trabalhador da capital, no bairro da Cidade da Esperança.Segundo ela, o programa será ampliado este ano para a Zona Norte e municípios do interior. Inseridas no programas, mulheres vítimas de agressão são capacitadas e preparadas para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.O secretário estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Fabian Saraiva, destacou as várias ações desenvolvidas pelo Governo em parceria com a área jurídica.“Eram duas delegacias especializadas. Hoje, são cinco em todo Estado. Programas de qualificação para policiais que trabalham com as mulheres foram executados. Além disso, houve a instalação de Varas especializadas no atendimento a mulher vítima de violência”.A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, disse estar muito feliz por representar todas as mulheres homenageadas. “São mulheres valentes, fortes, que como prefeitas não deixaram de ser mães para cumprir a missão de ser política. Missão nobre que Deus colocou em nossas mãos para desempenharmos com dignidade”."Que venham mais mulheres para a política e que possamos fazer as transformações necessárias”, finalizou.