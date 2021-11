Dia do Trabalhador é comemorado com manifestações pelo país Em Natal, uma manifestação cultural e política foi organizada na Praia do Meio a partir das 9h.

Para comemorar o Dia do Trabalhador, as principais centrais sindicais organizam hoje (1º) eventos culturais, sorteios, ações de cidadania e atos públicos em vários estados do país. As atividades são gratuitas e abertas ao público. Entre os temas das comemorações estão o Desenvolvimento com Trabalho, Renda e Direitos, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e Toda Força pelo Trabalho Decente, da Força Sindical.



Em São Paulo, os eventos promovidos pela CUT serão descentralizados, ou seja, ocorrerão simultaneamente na capital e em seis municípios do interior e da região metropolitana. Além de recreação e eventos culturais, as comemorações também serão marcadas por ações sociais que envolvem a emissão de documentos e certidões.



A festa da Força Sindical em São Paulo ocorrerá na praça Campo de Bagatelle. Os trabalhadores poderão assistir a 30 shows gratuitos durante a manhã. Entre as atrações estão a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor Daniel e a Banda Calypso. Além da capital, 15 municípios paulistas terão festas organizadas pela entidade.



No Rio de Janeiro, o ato unificado entre seis centrais sindicais será realizado na Quinta da Boa Vista, a partir das 10h. Além dos shows de Beth Carvalho, Diogo Nogueira e Dudu Nobre, também haverá uma manifestação política promovida por sindicatos filiados, dirigentes e militantes.



As celebrações do dia 1º de maio no Distrito Federal começam a partir das 9h, na Esplanada dos Ministérios, e tem como destaque o 1º Festival Popular de Esporte e Lazer dos Trabalhadores e o show da cantora baiana Margareth Menezes.



