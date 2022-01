Câmara aprova MP do parcelamento de dívidas com a União

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (7) a Medida Provisória 449/08, que perdoa dívidas de até R$ 10 mil com a União e estabelece novas regras para parcelamento de dívidas e tributos federais.A matéria aprovada – e que agora segue para análise presidencial – determina que a parcela de novo refinanciamento não seja menor que 85% da parcela do refinanciamento anterior. A ideia é frear novos refinanciamentos.Esse ponto do texto havia sido retirado quando a matéria passou por análise no Senado e foi reinserido no texto pela Câmara . O texto também estabelece que a dívida seja reajustada pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e não pela Selic, como queria o governo.A controvérsia pode gerar um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse ponto da matéria. Outro ponto aprovado hoje: diretores do Banco Central e outros agentes públicos financeiros não serão mais responsabilizados individualmente por erros cometidos em momento de crise.Fonte: Agência Brasil