PM prende três homens em menos de 500 metros na zona Norte Policiais em uma chamada de assalto, quando perceberam uma atitude suspeita de um rapaz, e ao abordá-lo foi encontrado 25 pedras de crack e 16 trouxinhas de maconha.

Soldados da Polícia Militar prendem três homens em menos de 500 metros no Bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Foi apreendido pelos policiais um revólver calibre 38, 25 pedras de crack e 16 trouxas de maconha.



Os policiais receberam uma chamada de um assalto feito por dois homens na comunidade Jardim Progresso. Assim que os policiais prenderam os homens e encontraram um revólver calibre 38.



Durante a prisão dos dois acusados, os policiais perceberam a movimentação suspeita de um homem e ao abordá-lo acharam com ele 25 pedras de crack e 16 troxinhas de maconha.



O acusado foi levado para a Delegacia de Narcóticos (Denarc) e os dois envolvidos no assalto foram levados para Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur).