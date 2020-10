Sandra Rosado se solidariza com João Maia

José Cruz / Agência Senado

“A minha postura é de não julgamento, porque não gosto de ser pré-julgada. Acredito na lisura do deputado e torço para que ele esclareça tudo”, disse, acrescentando que já havia ligado para João Maia para prestar apoio.Além de Sandra Rosado, os pré-candidatos ao Governo do Estado, o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) e o deputado estadual Robinson Faria (PMN), defenderam a inocência do colega. João Maia também pretende disputar o Governo.Ele foi acusado semana passada pelo jornalde manter em seu nome a mansão do irmão, Agaciel Maia, avaliada em R$ 5 milhões, e escondê-la da Receita Federal. Agora, a revistajuntou à mansão um avião particular, de R$ 500 mil, na lista de bens não declarados à Justiça Eleitoral.Ontem (11) o procurador regional Eleitoral, Fábio Venzon, encaminhou um ofício à Procuradoria Geral da República com informações sobre o caso. Como é deputado federal, João Maia tem foro privilegiado e só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal.