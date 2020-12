UERN divulga resultado do vestibular 2009 nesta quinta-feira O anúncio será feito às 10h, pelo reitor Milton Marques de Medeiros, no Centro de Convivência do Campus Central da UERN, em Mossoró.

A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) divulga nesta quinta-feira (19), através da Comissão Permanente do Concurso Vestibular (Comperve) o resultado do processo seletivo vocacionado 2009.



O anúncio será feito às 10h, pelo reitor Milton Marques de Medeiros, no Centro de Convivência do Campus Central da UERN, em Mossoró. A UERN está oferecendo 2.220 vagas nos seus cursos de graduação. Mais de 20 mil candidatos estão na concorrência por uma vaga.



Em Natal, a UERN vai ganhar sede própria com a construção do campus universitário na Zona Norte. A sede definitiva da universidade será construída pelo Governo do Estado na avenida João Medeiros Filho, conhecida como estrada da Redinha, ao lado do Complexo Cultural João Chaves.



A área total a ser construída é de, aproximadamente, 10 mil metros quadrados, distribuída em edifício sede, estacionamento, quadra de esportes e piscina.



O projeto prevê, ainda, 20 salas de aulas, laboratórios, salas de pesquisas, salas de apoio, biblioteca e 14 salas para professores. A edificação obedecerá aos critérios legais de acessibilidade, contando, inclusive, com rampas de acesso e elevador.