20 Perguntas: Seguro morreu de velho

Isso porque o consumidor compra pela marca, imagem e respeito que ela transmite no mercado. É importante, portanto, protegê-la para que outro não use sem autorização ou indevidamente, evitando, assim, dor de cabeça e prejuízo.O mesmo vale para a patente de uma invenção, que também é assunto, nesta edição do, da seção 20 Perguntas.É o sinal distintivo que identifica e reconhece determinado produto como único, não podendo ser dividido com outras empresas.O registro é a "certidão de nascimento" da marca. É só através dele que a pessoa física ou jurídica adquire o direito de propriedade da marca, impedindo que alguém possa copiá-la ou "pegar carona" no seu potencial de venda. Incusive, muitos produtos são mais conhecidos pela marca do que pelo nome técnico. É o exemplo de Maizena (amido de milho), Gillete (lâmina de barbear), Bombril (palha de aço) e tantas outras.É aconselhável que o solicitante, antes de apresentar seu pedido, faça uma pesquisa no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão do Governo Federal responsável pelo registro de marcas, para saber se já existe marca idêntica ou muito semelhante anteriormente já pedida ou registrada. As informações podem ser obtidas na internet, por meio do site www.inpi.gov.br.No Rio Grande do Norte, a competência é exclusiva da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), único órgão representante do INPI no Estado, com sede no Centro Administrativo.Sim, através da internet, pelo site do INPI - www.inpi.gov.br.Qualquer empresa que comprove sua atividade ou qualquer pessoa física que exerça uma atividade profissional.No caso da pessoa jurídica, bastam o contrato social e o CNPJ. E a pessoa física precisa apenas de algum documento que prove que ela trabalha no ramo.A qualquer momento, desde que o requerente comprove a utilização da marca ou intenção de usá-la.Caso não haja nenhum obstáculo processual (oposição, exigência), o trâmite demora um ano e meio.O acompanhamento é possível por meio do número do processo, através da consulta a RPI - Revista da Propriedade Industrial, em formato PDF, o meio oficial de consulta, que está disponível gratuitamente no portal do INPI. A cada terça-feira é disponibilizada uma nova edição.O INPI cobra uma taxa de R$ 260 para o pedido da marca. Se aprovado, é cobrada uma única taxa de R$ 525 para o registro definitivo. O micro-empresário tem direito a um desconto de 50% sobre esses valores.O registro de marca vigora pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.A marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional, por dez anos. O titular deve mantê-la em uso e prorrogá-la de dez em dez anos.O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia (abandono voluntário do titular ou pelo representante legal), pela caducidade (falta de uso da marca) ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI.Também é da competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a concessão de patentes, títulos concedidos pelo Estado aos criadores ou autores de invenções de produtos, de processos de fabricação, de aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes, e de novos designs.A apresentação deve ser acompanhada de um relatório descritivo, contendo reivindicações, desenhos e resumo. O relatório deve descrever o produto para o qual se requer a proteção de modo que permita que uma pessoa especializada possa compreender e colocar em prática a tecnologia. O tempo de espera até o autor da invenção obter a carta-patente é demorado e pode levar sete ou até mais anos.A patente de invenção é concedida por 20 anos, enquanto que a de modelo de utilidade (melhoria de uma invenção já existente) tem o prazo de 15 anos.As invenções passam a ser de domínio público, podendo ser exploradas.Sim. Uma invenção patenteada em outro país e não condedida no Brasil é, entre nós, de domínio público. Mas com base no Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (PCT), do qual o Brasil é signatário, um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade feito no país pode ter validade nos demais países que o requerente designar. A concessão de patentes no exterior, no entanto, está sujeita às leis de cada país.