"Desonestidade e crime é colocar em risco a vida, diz diretora

Fotos: Andréia Freitas Equipe se reúne para comprovar a falta de condições da maternidade para atender às mulheres na Leide Morais.

, neste sábado (28), sobre as declarações do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo ao Jornal 96 , da, de que a chefe do executivo municipal estava sendo “desonesta” e cometia um “crime” ao manter a unidade fechada, mesmo estando com todo o prédio pronto e equipamentos pagos e instalados.Segundo Edilsa Pinheiro (que assumiu a direção da unidade ainda na gestão passada), o mínimo de instrumentos cirúrgicos para a realização de partos e outros tipos de atendimentos na unidade só chegaram a maternidade na tarde desta sexta-feira (27).“Temos ética e responsabilidade, ainda falta muita coisa, não podemos simplesmente começar a atender as pessoas para satisfazer interesses políticos. A primeira chuva que deu este ano inundou a sala de Raio X, ainda bem que o equipamento não estava montado, se não perderíamos tudo. Em outra chuva, o gesso do teto de outra sala caiu. Coisas feitas as pressas dá nisso”, ressaltou a diretora do Leide Morais.No dia 31 de dezembro do ano passado, o obstetra de plantão no local, Luis Carlos, escreveu manualmente um documento (porque não existia energia elétrica no prédio) pontuando as inúmeras irregulares da maternidade e a falta de condições para o funcionamento do local.“Resolvi reunir toda a equipe e assinamos, em conjunto, um documento que comprovava que o problema não era só a falta do gerador (que havia chegado, mas não funcionava ainda), mas em cada local encontrávamos um problema, como materiais básicos. Faltava até oxigênio. Sendo assim, não poderíamos nos responsabilizar pelas mulheres e crianças que fossem atendidas na unidade”, lembra o médico.Entre as necessidades básicas, a equipe destacou a falta de material para impermeabilizar o piso nos centros cirúrgicos. “Para se ter um idéia, foi sugerido colocar uma lona no chão para que apressassem a realização de um parto, ainda na gestão de Carlos Eduardo. Tudo para que um bebê nascesse na maternidade ainda quando ele era prefeito. Um absurdo. Como isso seria possível? Não tínhamos oxigênio”, denunciou a coordenadora do setor de enfermagem, Nívea Jerônimo.Outro aspecto fundamental é que o prédio não existe juridicamente, nem possui liberação do Conselho Regional de Medicina. “Se um bebê tiver algum problema, nós profissionais seremos culpados. Vamos responder pela falta de estrutura básica, porque não fomos autorizados pelo Conselho para atender na unidade. Não recebi o alvará do CRM. É nossa reputação como profissional”, disse o obstetra.Mesmo a maternidade não estando em funcionamento normal, realizando apenas atendimentos primários, como orientações as gestantes e capacitações, o médico obstetra, Luis Carlos está cumprindo todos os plantões no local.“Sou testemunha ocular do esforço que está sendo feito para que a unidade possa funcionar de forma adequada. Mas posso afirmar que ainda faltam instrumentos essenciais. E que isso não é um processo tão simples. E olha que não preciso defender nem A nem B, sou concursado, falo como profissional. Quero o melhor para os meus pacientes”, ressaltou Luis Carlos.A diretora da Leide Morais, também rebateu as críticas de Carlos Eduardo, afirmando que não há um número suficiente no quadro de profissionais. “Tenho documentos comprovando a quantidade de médicos e funcionários que temos. Tudo está documentado. Faltam pediatras, psicólogos, nutricionistas e tantos outros. Apresentarei esses dados na próxima segunda-feira (2) durante a visita com a prefeita Micarla de Sousa à unidade”, disse ela.“O maior inimigo do ex-prefeito Carlos Eduardo foi o tempo. Ele quis inaugurar algo que não havia a menor condição de ser aberto a população”, finalizou o médico sobre a inauguração da maternidade Leide Morais no dia 23 de dezembro.Durante o encontro do PCdoB na manhã deste sábado (27), Carlos Eduardo voltou a afirmar que não muda em nada o que disse sobre a maternidade Leide Morais na última sexta-feira (26). “A primeira medida da prefeita foi mandar fechar a maternidade. Isso é um absurdo, golpe sujo publicitário. Volto a afirmar que os equipamentos estão lá, tudo pago, pronto pra funcionar. Equipe completa. Inclusive estão recebendo sem precisar ir lá porque está fechada”, rebateu Carlos Eduardo.Segundo o ex-secretário municipal de saúde, edmilson Albuquerque, desde o dia 15 de dezembro o projeto de lei para reconhecimento da unidade foi enviado para votação na Câmara Municipal de Natal, mas até o momento não entrou na pauta de discussão por decisão da Casa. “Essa história de que não é reconhecida, não tem nada a ver. Muitos prédios da prefeitura não são legalmente reconhecidos e estão em funcionamento há anos. Tudo é trâmite burocrático, não influencia no atendimento do local”, rebateu o secretário.O ex-prefeito vai aguardar os documentos que serão apresentados na próxima segunda-feira (2) durante a visita de Micarla a maternidade para dar novas declarações. “Tenho documentos também. Podem apresentar o que quiserem. Inclusive, as informações que tive sobre a demora no funcionamento do local é também de funcionários de lá”, disse Carlos Eduardo.Confira abaixo a entrevista com o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves concedida ao Jornal 96 desta sexta-feira (27).