Antônio Jácome é sondado para ocupar Sedec

Arquivo Nominuto Antônio Jácome vai decidir se assumirá Sedec.

De acordo com Jácome, não houve um convite oficial por parte da própria governadora, mas ele vai discutir com sua equipe sobre a possibilidade de ocupar a vaga deixada por Marcelo Rosado, que estava sendo ocupada pelo secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, José Rufino Júnior.“Estava no interior e não pude discutir sobre isso. Vou reunir a minha equipe, discutir e ver o que é melhor. Não tenho uma decisão prévia”, explicou o deputado.Antônio Jácome, que disse na quarta-feira (1º) não ter a intenção de deixar a liderança do Governo, pode abrir a vaga necessária para que Vivaldo Costa (PR), primeiro suplente da coligação, se mantenha na Assembleia Legislativa após o retorno de Gustavo Carvalho (PSB), que deixa a Casa Civil.Ainda nesta quinta-feira (2), a governadora Wilma de Faria estará reunida com os deputados Robinson Faria (PMN) e João Maia (PR) para tratar sobre as alterações no Governo. A previsão é que o encontro ocorra às 21h, na residência oficial da governadora.