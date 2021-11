Casos de gripe suína no mundo chegam a 331, divulga OMS Já há registros de dez mortos: um nos Estados Unidos e nove no México.

Subiu para 331 os casos oficiais da gripe suína e “a situação continua a evoluir rapidamente”. Já há registros de dez mortos: um nos Estados Unidos e nove no México. As informações são do boletim divulgado hoje (1) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



Os dois países registram também o maior número de infectados: 109 nos Estados Unidos e 156 México. Além disso, há casos confirmados na Áustria (1), Alemanha (3), Holanda (1), Nova Zelândia (3), Espanha (13), Suíça (1), no Canadá (34), Reino Unido (8) e em Israel (2).



Hoje começou no México uma paralisação de cinco dias na tentativa de conter o avanço da doença. Segundo informações da BBC Brasil, os serviços considerados não-essenciais foram suspensos, assim setores do comércio como cinemas e restaurante permanecem fechados.



Em nota, a organização alerta que não há restrição a viagens internacionais ou consumo de carne suína, desde que cozida. Mas diz que é “prudente” para a pessoas que estão doentes adiar viagens internacionais e às que apresentam sintomas, procurar atendimento médico.