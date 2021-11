Ronaldo treinou normalmente com o elenco e nada sentiu

Site do Corinthians Ronaldo brinca no treino do Corinthians

Ronaldo está confirmado para a decisão do Paulistão contra o Santos. O atacante, que sofre uma pancada na costela na derrota para o Atlético-PR na última quarta-feira, treinou normalmente com o elenco nesta sexta e não preocupa a comissão técnica.Nos últimos dias, tanto o médico do clube, Dr. Paulo de Faria, quanto o treinador Mano Menezes já haviam minimizado a lesão do camisa 9. Sua participação nas atividades normais com o elenco, entretanto, tira quaisquer dúvidas sobre a condição do Fenômeno.No domingo, o Timão, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, pode perder por até dois gols de diferença para ficar com o título paulista. E caso não seja derrotado pelos rivais, levanta a taça de forma invicta.