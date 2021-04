Golpe militar completa 45 anos

O relato acima é de Mailde Pinto Galvão, então diretora de Documentação e Cultura da Secretaria Municipal de Educação, em seu livro "1964 - Aconteceu em abril".O trecho descreve como o Golpe Militar, deflagrado em 31 de março daquele ano, resultou na ocupação da Prefeitura de Natal um dia depois. No local, Djalma Maranhão havia instalado o chamado Quartel da Legalidade e da Resistência, acompanhado por lideranças estudantis, sindicais e políticas.A tomada da Prefeitura pelos militares foi um dos primeiros atos repressivos registrados em Natal e marcou a derrubada do principal ponto, em território potiguar, de resistência ao golpe recém deflagrado nacionalmente que depôs o governo progressista do presidente João Goulart, o "Jango"."Muitos dos que se dizem democratas hoje, nos perseguiram naquela época. Aliás, nunca vi tantos democratas por metro quadrado no mundo, como aqui no Rio Grande do Norte. Até parece que a ditadura não teve ninguém que a defendesse, mas a verdade é que muitos a defenderam"A data completa 45 anos agora e quem conhece a história ressalta: é preciso lembrá-la, para que não volte a se repetir, nem se tenha uma visão menos verdadeira do que foram os "anos de chumbo" no Brasil.Já no dia 2 de abril, foram presos o prefeito e seu vice, Luis Gonzaga dos Santos. A Câmara, sob recomendação do Comando Militar, cassou o mandato de ambos. Quem presenciou a prisão foi o hoje professor universitário e defensor público Juliano Siqueira."Eles desceram as escadas do Palácio Felipe Camarão empurrando Djalma praticamente a pontapés. Naquele momento, aos 14 anos de idade, me conscientizei de que passaria a viver momentos muito difíceis", recorda.Logo após a prisão do prefeito, Mailde Pinto descreve que "a caça aos considerados subversivos foi desencadeada com aparato militar semelhante aos vistos nos filmes que mostram a perseguição nazista. Para efetuar a prisão de uma pessoa indefesa e amedrontada, isolavam todo um quarteirão, invadiam as residências, armados com fuzis e metralhadoras, revistavam todas as dependências."Essa perseguição chegou à casa de Juliano, filho do poeta e professor Esmeraldo Siqueira, também perseguido pela ditadura. Mesmo jovem, Juliano já participava de mobilizações pelas reformas implementadas por Jango e que tinham no prefeito de Natal seu grande referencial político no Rio Grande do Norte."Já era militante estudantil, filiado à União da Juventude Comunista. Estudava no Atheneu e participava do Diretório Celestino Pimentel", recorda o hoje defensor público.Seis dias antes do golpe, ele e os colegas de Partido Comunista, então funcionando na prática, mas não de direito, ouviram o líder Luiz Carlos Prestes declarar pelo rádio: "Nós ainda não estamos no poder, mas já somos governo."Muitos desses comunistas acabaram mortos sob o jugo da ditadura militar, como o estudante Emmanuel Bezerra. Ao todo, das cerca de 600 pessoas que desapareceram ou foram assassinadas lutando contra o regime militar, pelo menos 10 eram potiguares.E para quem acha que Natal não se envolveu na luta contrária à ditadura, Juliano Siqueira recorda: "Quando assassinaram o estudante Edson Luiz, no dia 7 de abril de 1968 (no Rio de Janeiro), nós do movimento estudantil conseguimos colocar 20 mil pessoas nas ruas contra esse crime, com apoio de setores progressistas da igreja e do movimento sindical.""Não se pode anistiar torturadores. Eu, por exemplo, não perdoo os que me torturaram."Porém, a repressão sempre mostrou sua força. Diante dela, Juliano deixou o Partido Comunista, ingressou no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e aderiu à luta armada, participando inclusive de assaltos a bancos para financiar a revolução.Ele foi preso diversas vezes ainda nos anos 60 e a partir de 1970 passou quatro anos seguidos atrás das grades. Mesmo solto, ainda voltou a ser preso outras 12 vezes. "Toda pichação que era feita em Natal me prendiam."As prisões não se limitavam a ficar em uma cela. "Fui bastante torturado. Fui vítima de pau-de-arara, choques elétricos, afogamento. Perdi um olho, quebraram minha perna, estavam querendo me matar."Além da tortura física, Juliano Siqueira também sofreu de outras formas. "Todo concurso que fazia e passava, quando pediam meu 'atestado ideológico' lá havia não sei quantos processos na Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro", enumera.Juliano só não passou mais tempo em presídios (sua condenação previa 16 anos de cadeia), graças ao trabalho voluntário de advogados como Roberto Furtado, Varela Barca, Mércia Albuquerque e Evandro Lins e Silva. Hoje, porém, ele ainda traz resquícios físicos dos sofrimentos que enfrentou, como o olho que perdeu, e afirma que não são as únicas marcas deixadas pela ditadura."No Brasil, 100 mil brasileiros foram vítimas de prisões, torturas, cassações, mortes. A Ditadura também acabou com a cultura, as artes, a liberdade de expressão. Deformou a cabeça de uma geração inteira. Houve intervenção brutal na universidade. A arrogância policial foi fortalecida e, como advogado militante, sei que até hoje o maior instrumento de interrogatório existente nas polícias brasileiras é o pau-de-arara."Ele entende que os males ideológicos e psicológicos que resultaram do período de repressão são insanáveis. Daí a importância de se recordar a data de 31 de março, para que não se permita um retrocesso nos avanços e liberdades sociais, como o promovido nesse dia, há 45 anos."É impensável ver alguém defendendo aquilo que aconteceu, como se tivesse sido um momento de equilíbrio, de vitória da honestidade. Não foi assim. A partir dali a corrupção desenfreou, a violência também", lamenta.