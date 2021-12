Justiça já cassou mandatos de mais de 300 políticos eleitos em 2008 Levantamento do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral mostra que maior parte dos administradores punidos estão no Nordeste e Sudeste

Desde o final do ano passado até março deste ano, 357 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos no pleito municipal de outubro foram cassados por compra de votos ou uso da máquina administrativa, segundo pesquisa divulgada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).



O levantamento teve como base dados da Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foi analisada a situação de 84,74% das zonas eleitorais do país.



Entre 119 vereadores cassados por compra de votos no período, a maioria (50 casos) tinha atuação na região Nordeste. Também já perderam mandato 238 prefeitos e vices eleitos em 2008.



O número de mandatos interrompidos pode crescer bastante nos próximos meses. A corregedoria do TSE contabiliza outros quatro mil processos relacionados à corrupção eleitoral ainda pendentes de conclusão, 3.124 deles referentes à compra de votos no último pleito.



O aumento de cassações reflete a aplicação da Lei 9.840, de 1999, originada de iniciativa popular. O MCCE é formado por 40 entidades da sociedade civil, movimentos sociais e igrejas.



As estatísticas do levantamento mostram ainda que, entre prefeitos cassados recentemente, a maior parte administrava cidades do Nordeste (39) e do Sudeste (38). Na Região Sul perderam o mandato 23 administradores municipais, na Centro-Oeste, dez, e na Norte, nove.



Minas Gerais foi o estado recordista em cassação de prefeitos, com 26 perdas de mandato, seguido pelo Paraná, onde houve 14 cassações. O Ceará liderou o ranking de vereadores cassados, com 19 cassações. No Piauí, segundo da lista, 15 vereadores perderam o mandato.



Fonte: Agência Brasil