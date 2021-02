Suplente do PMDB vai entrar na briga por vaga de Getúlio Neto Correia afirma que ex-vereador Salatiel de Souza não terá direito de assumir cargo por ter deixado partidos da coligação.

O quarto suplente de deputado estadual Neto Correia (PMDB) vai entrar na briga para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa caso Getúlio Rego (DEM) confirme seu ingresso na secretaria de Saúde de Natal. No entendimento do médico, o ex-vereador Salatiel de Souza (PSB) não pode assumir a vaga do democrata.



Com 15.762 na eleição para o Legislativo Estadual, Neto Correia permanece no PMDB, partido pelo qual disputou o pleito. Devido à saída de Salatiel do DEM, o entendimento de Neto Correia é que o ex-vereador não pode assumir a vaga devido à troca de legenda.



“Como ele saiu do partido, também saiu da coligação. Tenho informações de juristas renomados que o direito é meu, porque a suplência é da coligação e ele saiu”, explicou Neto Correia.



Apesar de já estar conversando com advogados sobre a possibilidade de assumir a vaga, Neto Correia diz que ainda aguarda a saída oficial de Getúlio Rego para decidir como proceder no processo de substituição, e não sabe se vai consultar a Justiça eleitoral antes mesmo da convocação dos suplentes. “Estou na fase de conversas ainda. Vamos ver no que vai dar”, disse.



Sobre as declarações do vereador Ney Júnior (DEM), que defende a substituição de Getúlio por um outro suplente do DEM, Neto Correia diz que a posição do vereador não tem amparo legal.



“O mandato é da coligação. Um exemplo foi o deputado Nélio Dias. Ele era do PP e, quando faleceu, foi substituído por Betinho Rosado, que é do DEM, mas era da coligação. Isso é algo lógico”, argumenta.