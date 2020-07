Rompimento da tubulação de esgoto afeta moradores de Mãe Luiza

Fotos: Artur Dantas Destruição na escadaria de Mãe Luiza foi causada pelas chuvas.

As chuvas que caíram em Natal durante o carnaval provocaram o rompimento da tubulação de esgoto do bairro de Mãe Luíza, o que está causando transtornos.

Segundo moradores do bairro, as chuvas provocaram alagamentos e rompimento de canos, que não suportaram a pressão da água das chuvas, prejudicando banhistas, pescadores e turistas, já que a água acaba encontrando parada final no mar.

A equipe doesteve no local e registrou o despejo de esgoto in natura diretamente na Praia de Areia Preta.A situação pode ser verificada já na orla, onde tubulações de concreto despejam esgoto a poucos metros da água. De acordo com Manoel Pereira, morador do bairro, a área é aproveitada para a atividade da pesca.

Ele explicou ainda que o esgoto que desemboca na praia é fruto de um bueiro entupido há mais de um mês. "Nós já chamamos a Caern para verificar esse problema, mas não adianta. Eles desentopem e logo em seguida o problema volta a acontecer. Quando chove, a região alaga todos os dejetos vão para o mar", disse.

Outra moradora de Mãe Luiza, identificada apenas com Amélia, relatou que o número de insetos na região aumentou e que os riscos de doenças são freqüentes. "Até a missa da igreja daqui chegou a ser suspensa por causa do mau cheiro dos dejetos sólidos", confessa.

Há dois dias, próximo a escadaria de Mãe Luiza, situada próxima ao posto policial e da lombada eletrônica, outro esgoto não agüentou a pressão e os canos se desfizeram.A água tomou conta das escadas, indo empoçar já no asfalto. Nesta sexta-feira (27), populares explicaram que um grupo de funcionários da Caern procederam a um trabalho paliativo.

No entanto, a situação ainda é de risco para os moradores da região. Parte de uma mureta de proteção ameaça desabar, bem como o restante do piso. Além disso, um sumidouro encontra-se aberto, figurando como perigo aos pedestres do local.