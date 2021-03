Garibaldi também recebeu doação da Construtora Camargo Corrêa

Geraldo Magela/Agência Senado

“Senador José Agripino, eu não estou apenas solidário com V. Exª como estou ao lado de V. Exª, porque sou citado no caso da matéria da Folha de S. Paulo como um dos políticos que receberam uma doação, em 2006, na campanha para governador, quando estivemos juntos. V. Exª não foi candidato...”, neste momento foi interrompido pelo democrata que diz: “ Mas eu o apoiei”.Garibaldi continuou: “E V. Exª sabe como aquela campanha decorreu e das dificuldades que nós encontramos para viabilizá-la financeiramente. Por outro lado, há o aspecto legal”.O Nominuto.com esteve na manhã desta sexta-feira (27), na sede do Tribunal Regional Eleitoral, em Natal e teve acesso à cópia de dois recibos de doação feitas pela construtora ao PMDB no valor de R$ 450 mil ao todo, o que afirma a prestação de contas à Justiça Eleitoral.No entanto, a investigação da Polícia Federal se refere à fonte dos recursos doados pela construtora. Dez pessoas, entre elas quatro diretores da Camargo Corrêa, estão presas desde a quarta-feira (24) acusadas por fraudes financeiras em que haveria corrupção envolvendo partidos políticos de expressão nacional e obras públicas executadas pela construtora.Uma lista contendo nomes de políticos e partidos está em poder dos policiais federais e do Ministério Público Federal. Além de Agripino e Flexa Ribeiro, o deputado federal Jáder Barbalho (PMDB-PA) e o ex-candidato a prefeito do Recife, Mendonça Filho (DEM-PE) foram citados como beneficiários de supostas doações irregulares. Todos negam as denúncias.Em contato com o tesoureiro do PMDB, Eurico Alecrim, o Nominuto apurou que o partido recebeu doação de cerca de R$ 100 mil, mas o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para prestação de contas é até 30 de abril deste ano.