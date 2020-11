Senadores potiguares ainda não cancelaram horas extras

Apesar da repercussão negativa depois de divulgada pela imprensa nacional o pagamento de horas extras aos funcionários do Senado Federal em janeiro – época em que a Casa esteve em recesso, 75 dos 81 senadores - entre eles o três potiguares - ainda não se pronunciaram sobre a decisão de devolver ou não o dinheiro aos cofres públicos.Apenas o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), Aloizio Mercadante (PT-SP), Álvaro Dias (PSDB-PR), Katia Abreu (DEM-TO), Marina Silva (PT-AC) e Tasso Jereissati (PSDB-CE) cancelaram as horas extras.Sarney deixou para os próprios senadores avaliar se seus funcionários trabalharam ou não no período, já que a Casa não possui qualquer sistema de fiscalização. Os três senadores potiguares, Rosalba Ciarlini (DEM), José Agripino (DEM) e Garibaldi Alves (PMDB) não declararam se devolverão ou não o dinheiro.O pagamento poderá ser feito em 10 prestações.Garibaldi Alves, que presidia o Senado Federal em janeiro, disse que a liberação do pagamento, de R$ 6,2 milhões, não passou por ele e teria sido feita pelo ex-1º secretário, Efraim Morais.A redação dotentou falar com Rosalba Ciarlini, José Agripino e Garibaldi Alves, mas eles não atenderam aos telefonemas.