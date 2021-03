Governo divulga destinos potiguares em São Paulo Equipe de promoção da Emprotur participa de duas feiras de turismo na capital paulista. Investimento do Governo do Estado é de R$ 10 milhões.

Em uma ação de divulgação do Rio Grande do Norte como destino turístico, o Governo do Estado, por meio da Empresa Potiguar de Promoções Turísticas (Emprotur), está na capital paulistana para duas feiras voltadas para este segmento.



Até esta sexta-feira (27), a equipe de promoção da Empresa participa da 31ª Braztoa, um dos encontros mais tradicionais do calendário de eventos do turismo no país, organizado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Somente na divulgação turística do RN, o investimento do Governo do Estado soma R$ 10 milhões.



No início da semana, a Emprotur participou da Feira Internacional de Produtos e Serviços (Fistur). O evento reuniu profissionais da Hotelaria e seus 15 meios de hospedagem, da Gastronomia, incluindo restaurantes, bares, lanchonetes, fast-foods, alimentação preparada, dos operadores de turismo e agências de viagens, transportadoras, entre outros.



Segundo o presidente da Emprotur, Armando José e Silva, a participação contínua do Rio Grande do Norte nas feiras e outros eventos nacionais, já estava prevista para 2009. “Neste ano, uma das nossas prioridades é o mercado nacional, que sempre foi um emissor em potencial”, afirmou.