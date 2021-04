Ney Júnior defende maior divulgação sobre doadores de campanha

Luana Ferreira Ney Júnior também sai em defesa de Agripino.

Fazendo eco ao que disse José Agripino em entrevista coletiva na segunda-feira (30), Ney Júnior afirmou que não há dúvidas da tentativa de prejudicar politicamente o senador democrata com a citação do nome do líder oposicionista em uma operação da Polícia Federal. “É óbvio que isso (a citação de Agripino) é uma arquitetura para tentar ferir a imagem dos políticos de oposição”, avaliou.Sobre os doadores de campanha, o vereador defende que o Congresso Nacional tome uma postura em prol da transparência acerca dos recursos. Na opinião de Ney, a Reforma Política deve determinar o financiamento público exclusivo de campanha, ou então determinar a exposição das empresas que contribuem nos pleitos.“Nos Estados Unidos, por exemplo, durante a campanha para presidente, os outdoors de campanha trazem as propagandas das empresas que financiam os candidatos. Isso é transparência”, disse o parlamentar.Apesar da prerrogativa para alterações na lei sobre o financiamento de campanha ser apenas do Congresso Nacional, Ney Júnior defende que os vereadores levem o debate para a Câmara Municipal do Natal. “Somos vários vereadores, de diferentes partidos, que podemos entrar nesse debate para defendermos nossas opiniões”, explicou.