Faltam apenas dois dias para o Brazil Combat Nordeste Nesta quinta (02.04) o Palácio dos Esportes sedia um grande desafio de vale-tudo entre lutadores potiguares e paraibanos.

O dia está próximo: nesta quinta (02.04) tem vale-tudo no Palácio dos Esportes - é o Brazil Combat Nordeste, reunindo lutadores do Rio Grande do Norte e da Paraíba em um grande desafio entre os dois estados. Pelas contas, Natal não recebia um evento deste porte desde 2006.



Serão ao todo sete combates; no grupo potiguar, por exemplo, estarão presentes quatro lutadores da Academia Kimura (como Jorjão e Fábio Bolinho). "Os paraibanos têm uma relevância, são conhecidos no cenário nacional", considerou Fábio, analisando que, com isto, o evento promete bom nível.



Eis as lutas programadas no Palácio dos Esportes - Jorjão x Lokinha, Sérgio Júnior x Mahal, Fábio Bolinho x Charles Andrade, Patrício Pitbull x Toninho, Guilherme x Kell, Felipinho x Júnior Paiva e Morcegão x Diabo Sam. Os intervalos das lutas ficarão por conta de DJ Claudinho e convidados.



O Brazil Combat Nordeste tem realização da Federação de Vale-Tudo e Mixed Martial Arts do Estado do Rio Grande do Norte (FEVT-RN); mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone 8868 2399.