Ministério público pede ao TSE que declare o ministro dos Transportes inelegível Potiguar Alfredo Nascimento (PR-AM) é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2006.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) protocolou um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento (PR-AM), que é senador licenciado.



Nascimento é acusado pelo MPE de ter se utilizado de farta propaganda eleitoral nas duas principais avenidas de Manaus, nas eleições de 2006, o que caracterizaria abuso de poder econômico.



O pedido do MPE, que já foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), é para que Nascimento seja declarado inelegível por três anos.



O então candidato ao Senado também teria distribuído adesivos para veículos com impressão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) falso.



Segundo o MPE, a conduta aponta para a utilização de caixa dois na campanha, com o objetivo de burlar o sistema de prestação de contas.