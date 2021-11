Exploração infantil em Galinhos é denunciada ao MPT

Ana Paula Oliveira

Segundo o procurador do Trabalho, Xisto Tiago de Medeiros, a denúncia será transformada em um procedimento de investigação.“Deveremos tomar todas as providências cabíveis. Faremos um levantamento da condição familiar e educacional dessas crianças. Tentaremos engajá-las em um programa social. A ideia é toda vez que se retirar uma criança do trabalho, conduzi-la a uma realidade diferenciada”, afirma.Para tentar combater a exploração do trabalho infanto-juvenil, um convênio de cooperação operacional foi assinado no final da manhã desta quinta-feira (30), entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual.De acordo com as diretrizes do convênio firmado, o MPT e o MPE atuarão de várias formas, entre elas: articulação do trabalho, fiscalização, busca efetiva de políticas públicas, área preventiva, através de promoções de audiências públicas, reuniões e seminários de esclarecimento do assunto a sociedade.“O Ministério Público Estadual buscará sistematizar a atuação que já acontece pontualmente e esporadicamente. Como o promotor de Justiça está em várias Comarcas, queremos que se torne uma prática dele. E isso permite uma capilarização das informações”, diz o procurador geral de Justiça, José Augusto Peres, concluindo que os promotores deverão ter um “olhar” mais aprimorado sobre o assunto.Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2007, o Rio Grande do Norte possui um quadro de 40 mil crianças e adolescentes entre 5 anos e 16 anos de idade, trabalhando de forma irregular em várias áreas, entre elas: trabalho rural, economia familiar e em vias públicas.