Sindagua paralisa por 24h A interrupção aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) e vai até às 20h.

Funcionários do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgotos e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Sindágua-RN) paralisaram as atividades nesta sexta-feira (13). O objetivo foi a chamar a atenção para a qualidade do serviço público, gestão participativa, transparência administrativa e melhoria salarial.



A interrupção do atendimento aconteceu às 8h e se estende até às 18h de hoje. Para marcar a paralisação, um ato público foi realizado em frente sede administrativa da Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), na avenida sen. Salgado Filho. De acordo com o presidente do Sindagua, Alberto Moura, o movimento foi expressivo e contou com a participação de um bom número de trabalhadores.



Ainda de acordo com Moura, o ato público destacou a falta de condições de trabalho aos funcionários da empresa. “Embora a Caern seja um equipamento público, não tem compromisso com o público. Uma prova disso é quando um buraco é aberto na rua e é fechado após 40 dias”, explicou.



Outro ponto destacado pelo presidente foi a arrecadação da empresa em 2008. O volume foi de R$ 236 milhões, quando o estimado era de R$ 229 milhões, recursos provenientes de nova ligações e da reativação de ramais cortados. “Queremos saber o que ele fizeram com o dinheiro excedente. Ele não foi transformado em investimentos dentro da empresa”, afirmou.



Segundo o presidente, a falta de investimento vem gerando situações desconfortáveis, como a falta de produtos básicos como cola, encanamentos e joelhos. Moura explicou ainda a utilização de bombas antigas, que dificultam o abastecimento e o reparo, nas ocasiões de quebra.



“Algumas bombas precisam ser desmontadas para consertar as que estão quebradas e alguns canos são remendados com câmaras de ar. Com isso a qualidade do serviço cai”, disse o presidente.



A equipe do Nominuto.com tentou contato com o presidente da Caern Clóvis Veloso, mas não conseguiu a entrevista. No entanto,através da assessoria de imprensa, a empresa declarou que os diretores não vão se manifestar por entender que a “a paralisação é ilegal”.



Para tanto, o diretores foram orientados a cortar o ponto dos servidores que aderiam a interrupção do trabalho. “Não houve a convocação de uma assembleia para que surgisse o indicativo de greve”.



Depois das acusações do sindicato, a Caern entrou com um pedido de interpelação junto à justiça.



A distribuição de água nos bairros segue normalmente durante o final de semana, não havendo suspensão dos serviços.O presidente do Sindágua informou que os servidores paralisaram apenas a parte administrativa. Um nova reunião deve ser marcada nos próximos dias para discutir uma interrupção na distribuição de água em Natal.