Paulo Lacerda obtém liminar para não depor na CPI dos grampos O depoimento de Lacerda na CPI estava marcado para esta quarta-feira (15), na Câmara dos Deputados, e o habeas corpus foi protocolado por sua defesa no STF.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello deferiu, na noite desta terça-feira (14), pedido de liminar do ex-diretor geral da Polícia Federal (PF) e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Paulo Lacerda para suspender, até o julgamento final do mérito do habeas corpus ajuizado na Corte, seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas Clandestinas (CPI dos grampos).



Lacerda, que atualmente é adido policial na Embaixada do Brasil em Portugal, pede no habeas corpus que o STF garanta a ele os direitos de ser ouvido onde mora, em Lisboa, de ser assistido por advogado, de ficar em silêncio em relação a perguntas que possam incriminá-lo, e de não assinar termos de compromisso na condição de testemunha e de não ser preso durante o depoimento.



O depoimento de Lacerda na CPI estava marcado para esta quarta-feira (15), na Câmara dos Deputados, e o habeas corpus foi protocolado por sua defesa no STF.