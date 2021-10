Paulo Wagner nega insatisfação da bancada governista

Elpídio Júnior Segundo Paulo Wagner está tudo "muito bem" entre a bancada aliada e a prefeita de Natal.

“Honestamente, não tenho tido nenhum problema com a atual administração, pelo contrário, tenho sido muito prestigiado. A prefeita tem conversado comigo, e os secretários me atendem muito bem. Posso afirmar que a base de situação está unida e aliada”, ressaltou o vereador pevista.Em relação a participação do parlamentar na administração da prefeita Micarla de Sousa, no que diz respeito a cargos, o vereador reafirmou que está sendo atendido.“Não solicitei cargos altos. Mas quando preciso de um emprego para alguém que chega ao meu gabinete, entro em contato com a prefeitura e tento encaixar aquelas pessoas que precisam de um trabalho nas empresas prestadoras de serviço a administração. Eu tento é acomodar pessoas que necessitam de uma ajuda”, disse ele.O vereador não deve apresentar nenhuma emenda ao Projeto da Reforma Administrativa porque não viu a necessidade de fazer nenhuma alteração as matérias propostas pela prefeita. “Onde eu pensei fazer sugestão, vi que outros parlamentares já se adiantaram. Agora tem outros processos que ainda estou estudando”, completou o pevista.Por fim, Paulo Wagner lembrou que a única dificuldade que tem encontrado na sua atuação como parlamentar é a falta de tempo para se reunir com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.“Como presidente sei que tenho tido problemas para conseguir realizar as reuniões que deveriam ser semanais. Porém, ainda não consegui sequer me reunir uma vez com os membros. Alguns vereadores já reclamaram a falta de uma reunião e analise mais minuciosa das matérias que chegam a Comissão, mas mesmo sem o encontro, tenho tido cuidado em apresentar as propostas aos membros individualmente. Ainda não tivemos nada tão relevante que comprometesse o orçamento”, concluiu.