Adolescente é apreendido em boca-de-fumo com maconha, crack e cocaína

A polícia chegou até o adolescente depois que ele se envolveu em acidente de trânsito naquela comunidade. Os policiais foram ao local e como o rapaz não tinham carteira de habilitação entraram em contato com a mãe dele. Ela disse que iria ao local do acidente levar os documentos, mas não apareceu.Com isso, os policiais foram até a casa do adolescente e encontraram a boca-de-fumo. No total, foram apreendidos R$ 1.927 em espécie, 45 pedras de crack já embaladas para comercialização, três tabletes de maconha e três trouxinhas de cocaína, além de 100 sacos que seriam utilizados para embalagem da droga.Em entrevista ao, o adolescente informou que está vendendo droga há pelo menos dois meses. “Vendi uns objetos que tinha e investi em drogas. Estava vendendo uma pedra de crack a R$ 4”.Questionado quanto em dinheiro foi investido na droga, o jovem confessou que gastou a quantia de R$ 500, dinheiro este que ele disse ter conseguido após vender algumas jóias e relógios.Apesar da confissão do adolescente, a polícia suspeita que outra pessoa seja a responsável pela droga. Pelo menos a mãe dele sabia da comercialização, tendo em vista que o material estava escondido dentro de casa. Os policiais ainda procuraram pela mulher, mas não a encontraram.