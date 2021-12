Brasil terá crédito de R$ 141 milhões para combate à gripe suína Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Gerson Penna, a publicidade será focada em medidas sanitárias e nos sintomas da doença.

Brasília - O governo vai editar uma medida provisória liberando R$ 141 milhões para ações de prevenção e combate à gripe suína no Brasil.



O crédito foi pedido na última quinta-feira (31) pelo Ministério da Saúde ao Ministério do Planejamento. O dinheiro será usado para implantar salas de situação em portos e aeroportos e em campanhas publicitárias.



Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Gerson Penna, a publicidade será focada em medidas sanitárias e nos sintomas da doença. O ministério espera que a MP seja editada até o final da semana.



De acordo com Penna, os kits da Organização Mundial de Saúde (OMS) para identificação do vírus da gripe suína em laboratório, que deveriam chegar ao Brasil na semana passada, estarão no país até a próxima sexta (8).



O atraso ocorreu por causa de um erro no seqüenciamento genético do vírus, fato que foi divulgado pela OMS na última sexta (1º) e retificado no sábado (2). "Essa retificação provocou atraso distribuição dos kits, mas até a próxima sexta, já teremos o material", disse Penna.



Segundo ele, isso não prejudicou o Brasil, que vem observando e tratando 25 casos suspeitos da doença. O secretário disse ainda que não há notícias de circulação do vírus no Brasil e que foi descartada a possibilidade do país ter registrado seu primeiro caso de morte.



Penna disse que a morte de uma mulher, na madrugada de hoje (4), no Rio de Janeiro, depois de internada com dor de cabeça, febre e vômito, deveu-se a uma pneumonia.