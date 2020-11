Quando a vida pede passagem

É a interrupção da gravidez, de forma intencional ou espontânea, com ou sem a expulsão do feto.O aborto espontâneo, ocorrido de forma não intencional, geralmente em decorrência de algum problema de saúde da mãe, ou por conta de traumas psicológicos ou físicos; e o aborto induzido, quando o autor, que pode ser a própria mãe, tem o objetivo de interromper a gravidez, por motivos variados, que vão desde a necessidade de salvar a vida da mulher, ao simples desejo da mãe de não ter o filho.Para a igreja católica e muitos setores conservadores, essa prática é um crime, independente dos motivos que levaram à gravidez e dos riscos que possa representar para a mãe. Enquanto diversas entidades, sobretudo de defensores do direito das mulheres, consideram a interrupção da gravidez um direito feminino. O embate entre esses grupos têm provocado, ao longo da história, discussões que abrangem aspectos médicos, sociais e éticos. Além disso, há divergências religiosas e científicas sobre quando o feto se tornaria um ser humano, entre a fecundação e o parto.Geralmente aqueles que entendem a prática como um direito de escolha da mulher, como é o caso dos movimentos feministas e progressistas em geral, mas também há grupos religiosos a favor da prática, em casos específicos, como o denominado Católicas pelo Direito de Decidir.Aqueles que o consideram um crime contra a vida do feto, como a grande maioria dos grupos religiosos e alas mais conservadoras da sociedade, dentre as quais a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e o instituto Juventude pela Vida.O principal é o de que a interrupção da gravidez é um direito da mulher, que muitas vezes sofre riscos à sua saúde e até de morte, devido à gestação. Nos casos em que a gravidez é resultado de um estupro, considera-se que a gestação poderia terminar se transformando em um castigo a mais para a vítima do crime, impossibilitada de "esquecer" a violência que sofreu. Além disso, há os que defendem a ação como uma forma de controle de natalidade, permitindo às mães evitar dar à luz crianças que não poderiam criar, devido a problemas financeiros, sociais ou mesmo psicológicos. Cita-se também o caso de bebês que não teriam condições de sobreviver, devido a problemas como a anencefalia (má-formação do cérebro). Há ainda a constatação de que cerca de 70 mil mulheres morrem por ano, em todo o mundo, ao praticarem abortos de forma clandestina.O principal é de que, desde a concepção, a futura criança já poderia ser considerada um ser humano. Sendo assim, o aborto se caracteriza como uma forma de assassinato. A situação se agrava pelo fato desse homicídio ser cometido contra alguém indefeso. Outro argumento é o de que um crime, como o estupro, não justificaria outro, o aborto. Sem contar que mesmo em casos de má-formação do feto, há possibilidade de vida e esta deve ser preservada. Também se questiona se possíveis riscos à vida de uma pessoa (a mãe) justificaria a morte de outra (a criança), bem como se a legalização não tornaria essa medida uma prática comum entre as mulheres, substituindo outros métodos anticoncepcionais.De acordo o Código Penal Brasileiro, o aborto é considerado um "crime contra a vida."Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento pode resultar em detenção de um a três anos. Já o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, prevê pena de três a dez anos de prisão. O aborto provocado com o consentimento da gestante pode levar o autor a ficar de um a quatro anos preso, se a grávida for menor de 14 anos, alienada, débil mental, ou se esse consentimento for obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.Sim. O tempo de reclusão pode ser duplicado se o aborto, em qualquer dos casos, resultar na morte da gestante; e o período da prisão é aumentada em um terço se o ato provocar lesão corporal de natureza grave.Somente quando praticado por médicos nos chamados "abortos necessários", quando não há outro meio de salvar a vida da gestante; e no "aborto no caso de gravidez resultante de estupro", desde que precedido de autorização da própria grávida ou, quando esta é considerada incapaz, de seu representante legal. Em 2008, o número de abortos com amparo legal autorizados no Sistema Único de Saúde do Brasil atingiu 3.053.Embora não esteja expressamente previsto na lei, diversos casos de aborto de fetos anencefálicos (com má-formação do cérebro) têm sido autorizados pela Justiça em todo o País. O tema segue em discussão no Supremo Tribunal Federal. O processo está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que em 2004 concedeu liminar favorável às mulheres que pretendiam interromper esse tipo de gravidez. O plenário do tribunal, porém, cassou a liminar no mesmo ano. Ano passado quatro audiências públicas foram realizadas no STF a esse respeito e o julgamento final deve ocorrer ainda em 2009.Os favoráveis ao aborto em casos de anencefalia consideram uma tortura para a gestante dar à luz uma criança que, em 100% dos casos, sobreviveriam somente algumas horas, geralmente não mais que três dias após o parto. Já os representantes da posição contrária alegam que a mãe sofreria mais riscos com a antecipação do parto e também defendem o direito do feto à vida, usando o exemplo de Marcela de Jesus, que foi diagnosticada com anencefalia, e nasceu no final de 2006 e sobreviveu um ano e oito meses. Alguns médicos, porém, consideraram o diagnóstico equivocado.No Código Civil Brasileiro, o artigo 2º estabelece que "a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro". Já o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente ressalta o direito de todos "à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência."Sim, mas não é provável. Tramita na Câmara Federal há 18 anos o projeto de lei 1.135/91, de autoria do deputado Eduardo Jorge (PT/SP). Caso seja aprovado, tornará legal a prática do aborto, desde que praticado pela gestante, ou com autorização dela. No entanto, a proposta já recebeu pareceres contrários das comissões de Constituição e Justiça, e de Seguridade Social e Família.Essas pesquisas são consideradas, pela comunidade científica, as mais promissoras para se chegar à possível cura de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer e o de Parkinson, pois essas células têm a capacidade de se transformar em diversos outros tipos de células do organismo. Porém, grupos religiosos, entre outros, criticam essas pesquisas por considerarem que o uso de embriões (não utilizados na fertilização artificial de mulheres e que normalmente são descartados) é uma forma de aborto, havendo outras alternativas, como o uso de células-tronco adultas. A pesquisa com as embrionárias, porém, foi autorizada pelo STF e são consideradas mais promissoras, já que as adultas apresentam limitações.O principal motivo foi a recente interrupção da gravidez de uma garota de apenas 9 anos de idade, moradora do município de Alagoinhas, em Pernambuco. Ela havia sido estuprada pelo padrasto e engravidou de gêmeos. A equipe médica realizou o aborto no último dia 4, sob o argumento de que a gestação representava risco de morte para a menina. Apesar disso, a atitude foi condenada pela Igreja Católica e o arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, que anunciou a excomunhão da mãe da garota e dos médicos que participaram da cirurgia.Ele defende o ponto-de-vista, apoiado pela cúpula da Igreja Católica, que o fato de a menina estar sob risco de morte não justificaria "acabar com a vida" de dois inocentes, no caso, os fetos. Os médicos, em seu entender, deveriam buscar meios de salvar a vida da garota, sem realizar o aborto.Os médicos analisaram o caso da garota e confirmaram que ela não teria condições de levar a gestação até o final e corria grande risco de morte, o que legalmente torna desnecessária a autorização da Justiça. A menina, desnutrida, tinha apenas 1,36 m de altura e 33 kg de peso.Além da idade da garota, o fato de o arcebispo ter excomungado a mãe da menina e os médicos que realizaram o aborto, ao mesmo tempo em que declarou que o crime praticado pelo padrasto da menina (ele confessou que há três anos violentava sexualmente a enteada e a irmã dela, de apenas 14 anos de idade e portadora de deficiência física e mental) não seria punível com a excomunhão. Até o presidente Lula entrou no debate e criticou a atitude do líder católico.