PF treina servidores para brigada de incêndio e emergência Durante os dias do evento, os participantes receberam noções teóricas e práticas sobre primeiros socorros.

Servidores da Polícia Federal do Rio Grande do Norte participaram na semana passada do 1º Treinamento da Brigada de Incêndio/Emergência, ministrado por integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. O curso contou com a presença de 44 funcionários, entre policiais, administrativos e terceirizados.



Durante os três dias do evento (de 17 a 17), realizado no auditório da sede da PF e no Quartel do Corpo de Bombeiros, os participantes receberam noções teóricas e práticas sobre primeiros socorros, tais como: análise primária, obstrução respiratória, sinais vitais, pulso, parada cardíaca, respiração boca-a-boca, fraturas, imobilização e condução de feridos.



A segunda parte do treinamento discorreu sobre a importância de se prevenir incêndios e como se utilizar de métodos adequados para a sua extinção. Na oportunidade, foi explicado em detalhes e ricamente demonstrado, a diferenciação entre as quatro classes de incêndios existentes e como os extintores de água, pó químico seco e gás carbônico podem ser corretamente manuseados para se debelar com êxito as chamas porventura existentes.



Com a realização desse evento e de outros que já estão sendo formatados, dentro de pouco tempo a Polícia Federal no Rio Grande do Norte contará com servidores capacitados para o enfrentamento desse tipo de emergência, pois estarão aptos a tomar medidas de prevenção e atender qualquer contingência derivada de sinistro ou desastre.