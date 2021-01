Missa de 7º dia de falecimento de Ulisses Potiguar será neste sábado

Ulisses Potiguar receberá homenagem póstuma.

O senador José Agripino (DEM) que falou ao Nominuto.com na segunda-feira passada que pretendia assistir a cerimônia religiosa, já que não pode estar presente nem no velório, nem no enterro, confirmou presença. Além dele, a sua colega de partido, a senadora Rosalba Ciarlini.O deputado federal João Maia (PR) que estava afastado do Rio Grande do Norte desde as acusações contra ele na imprensa nacional, é aguardado na missa. João voltou ao estado nesta quinta-feira (19) e já viajou para interior do estado, onde inclusive, participou de inaugurações de obras junto com a governadora Wilma de Faria.Desde que ingressou na vida pública, Ulisses Potiguar pertenceu ao mesmo grupo. Nos últimos 50 anos foi considerado a maior liderança política da cidade de Parelhas.