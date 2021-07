Decreto vai reduzir carga tributária para setor hoteleiro A redução da carga tributária é válida para todos os hotéis do Estado e irá representar uma renúncia fiscal da ordem de R$ 2 milhões por ano.

A governadora Wilma de Faria vai assinar nesta quarta-feira (15), às 11h, na Governadoria, o decreto que reduz de 25% para 17% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na tarifa de energia elétrica cobrada para o setor hoteleiro potiguar.



A redução da carga tributária é válida para todos os hotéis do Estado e irá representar uma renúncia fiscal por parte do Governo do Estado da ordem de R$ 2 milhões por ano, conforme informações da Secretaria Estadual de Tributação.



A redução da carga tributária é parte da política adotada pelo Governo do Estado para estimular o setor turístico local. “Estamos fazendo a nossa parte, investindo R$ 10 milhões somente em ações de promoção do destino Rio Grande do Norte, capacitando os profissionais do setor e reduzindo a carga de impostos”, destaca a Governadora.



O decreto que será assinado nesta terça-feira beneficia todos os hotéis com consumo mensal superior a 300 (trezentos) kWh. A redução vai beneficiar grande parte dos cerca de 400 meios de hospedagem do Estado.



Este é o segundo anúncio de redução de carga tributária anunciado pela governadora Wilma de Faria somente este mês.



Na semana passada, ela já havia assinado o decreto em que o Governo do Estado renuncia R$ 4 milhões de ICMS por ano para empresas que financiarem projetos por meio da Lei Câmara Cascudo de incentivo à cultura.



Nos últimos seis anos, o governo estadual concedeu dezenas de incentivos fiscais a diversos setores da economia.



Entre eles, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (Proadi), que já beneficiou 135 empresas, que juntas geraram mais de 21,4 mil empregos diretos.



Outros exemplos de setores beneficiados pelo atual governo foram o de artesanato, apicultura (desde 2003 a cadeia produtiva do mel é isenta de ICMS nas operações internas e na comercialização externa a alíquota caiu de 12% para 7%) e pesqueiro.



O Rio Grande do Norte também é pioneiro no aumento do teto de faturamento das micro e pequenas empresas de R$ 1,2 milhão para R$ 1,8 milhão.



A decisão permitiu que a maioria das empresas locais pudesse se enquadrar na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, obtendo desta forma redução média de 40% na carga tributária, entre outros benefícios.