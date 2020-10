Delegacia de Felipe Camarão registra fuga de três presos Lucivan da Silva, João Batista Pereira da Silva e Luís Paulo da Silva de Lima fugiram após uma queda de energia na unidade policial provocada por eles mesmos.

A polícia natalense registrou a terceira fuga de presos de uma delegacia da cidade em cinco dias. Desta vez a fuga se deu no 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão, bairro da zona Oeste de Natal.



Lucivan da Silva, João Batista Pereira da Silva e Luís Paulo da Silva de Lima fugiram por volta das 2h30. De acordo com agentes da delegacia, os presos da cela 1 abriram um buraco na saída de ventilação. “Em seguida eles usaram uma colher que usavam para esquentar fazer café e provocaram quedas de energia na delegacia, conseguindo desativar o alarme e as câmeras”, contou um agente.



A fuga só foi percebida horas depois. A polícia ainda fez diligências para tentar recapturar os fugitivos, mas não obteve êxito. A delegacia de Felipe Camarão tem agora 30 presos, que estão divididos em duas celas. Cada cela, de acordo com o policial, deveria abrigar, no máximo, oito detentos.