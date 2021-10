Seleção feminina leva três gols em 14 minutos e toma virada da Suécia Em amistoso realizado em Gotemburgo, a seleção brasileira feminina sofreu uma dura derrota das donas da casa, por 3 a 1. O Brasil não esteve bem.

Em amistoso realizado neste sábado(25) no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia, a seleção brasileira feminina sofreu uma dura derrota das donas da casa, por 3 a 1. O time da capitã atacante Marta ainda saiu na frente no primeiro tempo, com Cristiane, mas levou três gols em 14 minutos para sofrer um revés das suecas.



A equipe que joga sua segunda partida sob o comando do novo treinador, Kleiton Lima, havia empatado na quarta-feira com a Alemanha, em Frankfurt, em 1 a 1. O empate chegou a ser celebrado pela comissão técnica, uma vez que a equipe havia realizado poucos treinos e algumas jogadoras que atuam nos Estados Unidos ainda não tinham se adaptado bem ao fuso horário.



Em Gotemburgo, contudo, o resultado foi pior. A seleção brasileira até saiu na frente aos 14 minutos, após Cristiane receber um passe dentro da área de Francielle e abrir o marcador. Na segunda etapa, entretanto, as suecas reagiram, e empataram o jogo aos 25 minutos da segunda etapa com um chute de longa distância de Sara Thunebro.



Victoria Svensson, de cabeça, colocou a Suécia na frente aos 38 minutos da segunda etapa e, um minuto depois, Lotta Schelin recebeu de Anna Paulson e deu números finais a derrota brasileira.



Eleita melhor jogadora do mundo em 2006, 2007 e 2008, Marta retornava à Suécia depois de atuar vários anos pela equipe local do Umea, antes de se transferir para o Los Angeles Sol, equipe do recém criado campeonato norte-americano de futebol feminino. A atacante, contudo, encontrou dificuldades para criar oportunidades de gol para a seleção nacional.



Desde que assumiu o comando do Brasil, Kleiton Lima tem promovido uma renovação na equipe, tendo em vista as conquistas inéditas no Campeonato Mundial e nos Jogos Olímpicos. Em Pequim-2008, o Brasil acabou derrotado pela Alemanha na final, ficando com a medalha de prata, fato que ocorreu também em Atenas-2004.