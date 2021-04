Souza treina e é opção do América para clássico-rei ante o ABC

Vlademir Alexandre

Ele participou do treinamento desta terça-feira (31) jogando no time titular e mostrou entrosamento com os jogadores.O técnico Vereador não esconde a satisfação em contar com Souza, mas se mostrou precavido para escalar o atleta.Durante o coletivo realizado no CT, Marcão sentiu contusão e é quase certo o desfalque para o clássico. Outro que deve ficar fora do clássico é o meia Rosembrinck com problemas musculares.Por outro lado, Adalberto retorna de suspensão e vai formar dupla de zaga com Frede. Além disso, Dude e Lúcio retornam ao time titular depois de cumprirem suspensão.Acompanhando toda a movimentação dos jogadores dentro do campo, o atacante Rinaldo apenas observava o trabalho. Ele está treinando separado do restante do elenco e logo saiu do Centro de Treinamento do América.