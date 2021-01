Acidentes durante o fim de semana deixam nove mortos

Cedida Carlos Alexandre morreu após ser atingido por um microônibus, na Via Costeira.

De acordo com o Núcleo de Comunicação da PRF, de sexta-feira (20) até a madrugada desta segunda-feira (23), foram contabilizados 21 acidentes nas rodovias federais. Destes, apenas cinco tiveram feridos, mas nenhuma morte. As estatísticas, segundo o inspetor Moraes, representam certa tranqüilidade.“Se levarmos em conta a quantidade de carros e a malha rodoviária do Rio Grande do Norte, uma média de sete acidentes por dia, durante o fim de semana, é considerada tranqüila”, destacou.Por outro lado, a bruxa andou solta nas estradas da grande Natal e do interior do Estado. Noves pessoas perderam suas vidas após se envolverem em acidentes. Na região metropolitana, o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) registrou seis mortes tendo como causa acidente automobilístico.Um dos que chamou mais atenção foi o choque de um microônibus com dois veículos, na Via Costeira, na madrugada do sábado (21). Neste, Daniel Bezerra da Silva que dirigia um Fiat Pálio, de placa MYL 9744, e Carlos Alexandre Queiroz, que também dirigia um Pálio, perderam suas vidas após serem atingidos por o microônibus conduzido por Edevaldo Soares da Silva, que estava alcoolizado.Além dessas duas mortes, na manhã do sábado, também morreram o aposentado José Leôncio da Silva, em Várzea, e Francisco Rivelino da Silva, de 75 anos, na comunidade de Sítio Pedra, em Santa Cruz.Das nove mortes, cinco delas envolveram motociclistas. Na madrugada deste domingo (22), Euclimar Fidélis da Cunha morreu quando viajava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por um Pálio, na RN 160, que liga Natal a São Gonçalo. O piloto da moto ficou bastante ferido, mas sobreviveu.Também pela madrugada, Agenor Augusto da Câmara Neto, de 26 anos, pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo. O acidente aconteceu na ponte de Jardim de Angicos, por volta das 2h30. Ele morreu a caminho do hospital de João Câmara.Um pouco mais tarde, por volta das 9h, o motociclista Everton Costa de Queiroz morreu quando pilotava sua moto Honda Titan e se chocou com um Del Rey, na RN 003, estrada que liga Goianinha à Espírito Santo.Outros dois acidentes foram registrados na cidade de Encanto. Lá, a vereadora Cosma Editônia Rufino Batista, de 24 anos, morreu quando pilotava sua moto a caminho do velório do aposentado João Sampaio Sobrinho, de 60 anos. Ele era vizinho da vereadora e tinha morrido ao ser atropelado por um motoqueiro.A quantidade de acidentes envolvendo motociclistas chama atenção da Polícia Rodoviária Federal que destaca a falta de cuidados e respeito com as leis de trânsito. De acordo com o inspetor Moraes, em alguns municípios do interior do Rio Grande do Norte, é comum ver pilotos sem carteira de habilitação e, principalmente, sem o mínimo de segurança que é o uso do capacete.“Nós temos um aumento de motocicletas no mercado a cada ano e, por isso, as fiscalizações são constante. Temos realizado blitz nas rodovias, principalmente, para coibir os condutores alcoolizados”, enfatizou.Pelas estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, foram contabilizados 115 acidentes com motociclistas, sendo que 135 feridos e 10 mortos. “Contudo, é importante destacar que desses feridos, outras pessoas infelizmente podem ter morrido. A PRF só contabiliza os mortos no local da ocorrência”, disse Moraes.