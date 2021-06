Um novo porto na velha ilha

Itaércio Porpino Emerson Fernandes: “Porto do Mangue apresenta diversos inconvenientes”

Um sonho

Ligação férrea

Para a Companhia Docas do RN (Codern), a futura estrutura de embarque dos produtos já tem um local adequado para funcionar e não é o município de Porto do Mangue, como se previa, mas sim o atual porto-ilha de Areia Branca.O governo potiguar assinou, em março, um convênio com o Banco do Nordeste e Ministério do Planejamento para a elaboração da PPP, a primeira do Estado. O primeiro passo será a realização de estudos que irão definir a localização do terminal, para onde seguirão linhas férreas vindas de diversas áreas produtoras de frutas e minérios, em regiões como o Seridó e o Vale do Açu.Se a opinião da Codern prevalecer, porém, não deverá haver dúvidas. "O atual porto-ilha, ampliado e adaptado, é a opção tecnica e financeiramente mais viável para o carregamento dos navios, mesmo no caso de se definir que as ferrovias terminem em Porto do Mangue", considera o diretor-presidente, Emerson Fernandes. Construído há 35 anos, o porto-ilha hoje exporta unicamente sal (2 milhões de toneladas ano).A posição da companhia, porém, não é unânime entre os parceiros do projeto, uma vez que o secretário do Gabinete Civil, Vágner Araújo, já deu declarações de que o "Estado possui estudos preliminares que revelam as vantagens da construção do terminal em Porto do Mangue, em detrimento de um novo porto-ilha em Areia Branca".Para Emerson Fernandes, porém, é "balela" a crença de que se pode construir um porto em qualquer lugar. Em seu entender, a estrutura no litoral de Porto do Mangue apresenta diversos inconvenientes. "Um dos estudos que apontou Porto do Mangue (para receber as novas instalações), citou que o porto-ilha possui um custo alto de manutenção. É verdade, mas quem garante que um novo porto também não terá?", questiona.Ele lembra que os maiores custos de manutenção do porto-ilha são com a ponte/esteira que leva o sal do local de armazenagem até os navios, com 500 metros de extensão. Em Porto do Mangue, a esteira precisaria ter 14 km para transportar os grãos, a partir da costa. "Pode se apresentar como solução para o alto custo uma ponte 28 vezes maior que a do porto-ilha, sendo que ela já é o que de mais caro o porto tem? Isso não tem lógica", avalia.O presidente da Codern acrescenta que a pequena extensão da atual ponte permite a manutenção feita a pé, pelos funcionários, através de uma passarela ao lado da esteira. "Com uma de 14 km seria necessária uma estrutura muito maior, que possibilitasse o trânsito de empilhadeiras e, talvez, até mesmo de caminhões", alerta.Além das questões técnicas, o representante da Codern lembra ainda que há outro ponto favorável ao porto-ilha. "Ele já tem 35 anos e nunca tivemos um problema ambiental.Já em um novo local teria de haver uma série de estudos para analisar os impactos", enfatiza.Quanto à operação conjunta com uma empresa privada (a futura ganhadora da licitação da PPP), Emerson Fernandes afirma não haver problemas. "Já há vários portos que possuem áreas arrendadas, entregues as empresas", diz. Em uma possível ampliação do porto-ilha, uma das opções seria criar uma nova esteira, também de 500 metros, no sentido oposto da atual, evitando que o minério de ferro se misturasse ao sal, por exemplo.Construir na margem esquerda do rio um novo cais para o porto de Natal é um dos objetivos da Companhia Docas do RN para os próximos anos. A previsão é que a obra completa, prevendo mil metros de berços para os navios atracarem, alcance R$ 800 milhões. "Mas não é preciso ser feita toda de uma vez", lembra Emerson Fernandes.O objetivo é facilitar o escoamento das cargas do futuro aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ainda pela zona Norte de Natal, sem a necessidade de os caminhões atravessarem toda a cidade. Mais urgente, contudo, será a dragagem do canal que leva ao atual porto, na margem direita.Ele prevê o lançamento do edital no início da segunda quinzena deste mês. "Isso irá aumenta a profundidade de 10 para 12,5 metros e garantir o acesso de navios maiores. Após o lançamento do edital, com quatro meses acredito que será possível iniciar as obras." O valor do contrato deve variar em torno dos R$ 40 milhões.Se há controvérsia sobre o local de embarque dos navios, quanto às linhas férreas Emerson Fernandes não tem dúvidas: "São inteira, completa e totalmente necessárias ao desenvolvimento do Estado". Dentro do projeto do terminal graneleiro estão previstas ferrovias de Assu a Jucurutu (35,8 km), a Mossoró (73,8 km) e a Afonso Bezerra (45 km) e até mesmo a de Assu a Porto do Mangue (80 km).