Sindicância da SMS vai apurar caso dos medicamentos vencidos

Na quarta-feira (08), atendendo a um pedido da promotora da Saúde, Elaine Cardoso, encaminhado por ofício, uma equipe da Vigilância Sanitária esteve no galpão para uma nova vistoria. O laudo da Vigilância confirmou a total falta de condições do galpão para armazenamento dos medicamentos e atestou a irregularidade da estocagem de remédios vencidos.Outro ponto que chamou a atenção da equipe da Vigilância foi a umidade e alta temperatura do ambiente.”Às 10 horas da manhã quando medimos a temperatura no galpão estava em 42 graus. Como os fabricantes recomendam que os medicamentos devem ser armazenados com temperatura entre 18 e 30º, nem os remédios que ainda estão dentro da validade nós recomendamos distribuir, pois podem ter sofrido alteração devido às altas temperaturas”, atestou Cristiane Souto, chefe da Vigilância à Saúde.O chefe do Departamento de Material e Patrimônio disse que entrou em contato com alguns laboratórios e fabricantes dos medicamentos que estão para vencer nos próximos meses e recebeu um documento informando que devido às altas temperaturas do galpão e umidade no armazenamento dos produtos, não será possível mais efetuar trocas do que está no estoque na SMS desde 2008.Diante da situação, a Vigilância Sanitária recomendou que fosse suspensa a distribuição desses medicamentos que ainda não venceram, mas estão alterados, para a rede básica e tudo fosse incinerado, junto com o estoque vencido do ano passado. “Nossa recomendação é que seja incin Cerado todo o estoque”, confirmou Cristiana.