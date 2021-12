Em Assu, já passa de 5 mil o número de pessoas afetadas com a enchente

Os dados foram confirmados na manhã desta terça-feira (5) pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Assu e presidente da Comissão de Defesa Civil, Paulo César de Brito.O secretário informou que as famílias desabrigadas foram encaminhadas para abrigos e casas de parentes.Segundo ele, até ontem (4), 550 cestas básicas foram distribuídas e a previsão é que hoje mais 700 cestas sejam entregues.Paulo César de Brito diz que o maior problema, nesse momento, é o acesso às áreas que agora estão ilhadas. “É o caso da região do Prapiá, do Cumbe e do anel da lagoa do Piató”, cita.Ele explica que com a diminuição das águas a região de Várzea passou da condição de inundada para ilhada, e isso dificulta muito o acesso das equipes para atender a população.“O maior problema aqui é o pós-enchente. Os agricultores perdem suas produções e não têm nenhum tipo de ressarcimento por parte tanto do governo federal, quanto do governo estadual. Além disso, o município é afetado com relação à infraestrutura e também não tem o apoio do poder público”, lamenta.Brito lembra que no ano passado, a enchente foi bem maior e o município só recebeu cestas básicas e colchões no mês de dezembro, seis meses após a enchente.“Nosso trabalho está sendo árduo para reunir todos os documentos para enviarmos ao Governo Federal. Essa será mais uma tentativa de buscar recursos para a cidade”.